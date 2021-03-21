صفقات برشلونة | هل ينجح ليون في إقناع ممفيس ديباي بالتخلي عن فكرة كومان؟

تعمل إدارة نادي ليون الفرنسي بشتى السبل على إقناع الجناح الدولي الهولندي “ممفيس ديباي” بالبقاء في ليون إذا نجح في محاولته الحالية للفوز بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم 2021/2020، وغض الطرف عن أن يكون ضمن صفقات برشلونة خلال الصيف المقبل، وذلك وفقًا لما قاله رئيس أولمبيك ليون “جان ميشيل أولاس” قبل قمة ليون وباريس هذا الأسبوع.

واحتل الدولي الهولندي “ممفيس ديباي” مكانة بارزة في قائمة صفقات برشلونة خلال الميركاتو الصيفي 2020 بتوصية من مدربه السابق في منتخب هولندا الأول “رونالد كومان” الذي كان تولى مسؤولية البرسا للتو خلفًا للمدرب كيكي سيتين بعد كارثة بايرن ميونخ.

وتميل إدارة برشلونة الجديدة ممثلة في الرئيس جوان لابورتا إلى إعادة إظهار اهتمامها قبل تحضير ملف صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي 2021 بضم ديباي، لكن ميشيل أولاس لا يزال يأمل في تمديد إقامة لاعب مانشستر يونايتد السابق في ليون.

وكان ديباي لاعبًا بارزًا في تشكيلة ليون منذ انتقاله إلى ملعب “جروباما” قادماً من مانشستر يونايتد في عام 2017، كما يعتبر الموسم الجاري 2020-21 أفضل موسم للهولندي من الناحية الفردية.

ما رأي رئيس أولمبيك ليون بخصوص ديباي، وكيف يتخلى عن عرض برشلونة؟

كشف أولاس عن تقديم إدارة ليون لعرض جديد لممفيس ديباي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في نهاية يونيو القادم، وأوضح لفرانس برس قائلاً: “بالنسبة لممفيس، أحلم أنه يوافق على اقتراحنا الذي لا يزال ساريًا”.

وتابع: “ممفيس ديباي يصنع الفارق مع ليون، لقد شارك بشكل مباشر في 23 هدفًا في الدوري الفرنسي هذا الموسم. سنُبقي على عرضنا له كي يُجدد، وإذا كنا أبطالًا لمنافسات الليج آ هذا الموسم فلماذا لا يبقى؟”.

موقف ديباي من مستقبله ووضعه ضمن صفقات برشلونة؟

أعطى ديباي رأيه عندما تم استجوابه بشأن وضعه ضمن صفقات برشلونة بالحصول على خدماته في نهاية شهر ديسمبر 2020 كي يكون أولى صفقات النادي الكتالوني في الميركاتو الشتوي 2021.

وقال ممفيس للصحفيين “إذا بدأت التفكير في مستقبلي، فقد أفقد تركيزي. أنا مع ليون بنسبة 100٪، وسنرى ما سيحدث في المستقبل، وهذا ما قلته دائمًا”.

وأكمل: “لا يمكنني قول أي شيء عن برشلونة. أنا هنا الآن، والكثير من الأندية قد تكون مهتمة بالحصول على خدماتي”.

ومع ذلك، اعترف اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا خلال يناير 2021 بأنه لا يزال لديه طموحات باللعب مع أحد أندية النخبة في أوروبا مرة أخرى، بينما زعم أن زميله في الفريق “حسام عوار” حريص أيضًا على اتخاذ الخطوة التالية في مسيرته.

وقال لاعب ايندهوفن ومانشستر يونايتد السابق لقناة كانال بلوس الفرنسية “نعلم أننا نلعب مع نادٍ كبير جدًا ولكننا نريد الذهاب إلى واحد من أفضل ثلاثة أندية في العالم. واذا حدث هذا سترى حسام، سيتحسن عشر مرات، ونفس الشيء بالنسبة لي”.

كيف كان أداء ديباي مع ليون هذا الموسم وهل يمكنهم الفوز بالدوري الفرنسي؟

خاض ديباي بالفعل 30 مباراة في جميع المسابقات مع ليون هذا الموسم، ليصبح هداف النادي في هذا الموسم برصيد 15 هدفًا باسمه، كما قدم تسع تمريرات حاسمة، لكنه أصيب بالإحباط في آخر مباراة له حيث تعادل فريق رودي جارسيا 1-1 خارج أرضه مع ريمس.

ويتمركز ليون في المركز الثالث في الدوري الفرنسي برصيد 60 نقطة، جمعهم من 29 مباراة، بفارق الأهداف خلف الثاني باريس سان جيرمان، وبفارق ثلاث نقاط وراء ليل متصدر الدوري برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، كما أن يوم غد الأحد 31 مارس سيشهد مباراة حاسمة في مساره في الدوري الفرنسي حين يواجه باريس سان جيرمان برسم مباريات الجولة 30.