فيتال بوركلمانز عن تعادل الاردن مع عمان: “أضعنا الفوز في الشوط الثاني”

يرى المدير الفني لمنتخب الاردن “فيتال بوركلمانز” أن فريقه أضاع الفوز على عمان في اللقاء الودي الذي أقيم عصر اليوم السبت في مدينة دبي الاماراتية ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وانتهت مباراة عمان والاردن بالتعادل السلبي، مع أفضلية واضحة من الجانب الأردني فيما يخص الاستحواذ وتدوير الكرة، وشن الهجمات على مرمى الخصم.

وركز منتخب عمان بقيادة مدربه الجديد برانكو إيفانكوفيتش على حماية المرمى معظم الوقت، وانتظار الفرصة المناسبة لشن الهجمات المرتدة عند اندفاع الاردن بكثافة إلى الهجوم.

وقال فيتال بوركلمانز في حديثه لموقع الاتحاد الاردني لكرة القدم “ارتكز تكتيكنا على غلق المساحات أمام منتخب عمان خلال الشوط الأول من المباراة، لكننا غيرنا من أسلوبنا بعد ذلك لرغبتنا في الفوز”.

وأوضح “منتخب الاردن تقدم في الشوط الثاني نحو شن الهجمات لمحاولة تحقيق الفوز، وبالفعل لاحت أمامنا العديد من الفرص المحققة للتسجيل، إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي في نهاية المطاف”.

وينتظر فيتال بوركلمانز اكتمال صفوف منتخب الاردن خلال اليومين القادمين، عن طريق إلتحاق جميع اللاعبين المحترفين، تحضيرًا لمواجهة لبنان في لقاء ودي يوم الاربعاء المقبل.

ويحتل منتخب الاردن المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 برصيد 10 نقاط، متخلفًا عن منتخب الكويت الثاني بفارق الأهداف.

ويتصدر منتخب أستراليا المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، بينما لعب منتخبي الكويت والاردن 5 مباريات.

أما منتخب سلطنة عمان فيحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 12 نقطة أقل من المتصدرة “قطر” بنقطة واحدة، وأمام سلطنة عمان مواجهة قوية أمام منتخب الهند يوم 25 مارس الجاري ضمن التصفيات المزدوجة.