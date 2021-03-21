شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي “كاريلو يُعيد الحياة للأزرق”

شاهد فيديو اهداف مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي، والتي أقيمت ضمن الجولة 24 من المسابقة، وشهدت فوز صعب للأزرق بهدف كاريلو، ليرفع حامل اللقب رصيده لـ 48 نقطة.

وانتصر الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وسجل الهدف اللاعب الدولي البيروفي “آندري كاريلو” في الدقيقة 51، ليمنح فريقه الصدارة المطلقة لأول مرة منذ 8 جولات تقريبًا.

ورفع رفاق بافيتيمبي جوميز بعد نتيجة مباراة اليوم أمام القادسية، رصيد نقاط الهلال إلى 48 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي خسر 8 نقاط في المباريات الثلاث الماضية بمنافسات الدوري السعودي.

واستغل نادي الهلال تعادل الشباب مع القادسية 1/1 ثم الخسارة أمام اتحاد جدة 1/2 والخسارة من التعاون 3/1، ليستعيد الصدارة التي كان خسرها بسبب سلسلة من النتائج السلبية التي أدت إلى طرد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ببداية العام الجديد.

وكان نادي القادسية قد خسر مباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة خاضها في الدوري السعودي، وكانت أمام “الاتحاد” منذ جولتين، وتعادل بعدها في مباراتين أمام “الشباب والعين” على الترتيب.

ويقبع نادي القادسية في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 31 نقطة.