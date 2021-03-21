فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي “العالمي يضرب بسباعية”

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة النصر والباطن، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والتي استضافها ملعب مرسول بارك.

أكتسح النصر “العالمي” ضيفه الباطن بسباعية نظيفة، وتقدم فى جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الى المركز الخامس، بفارق نقطتين عن التعاون صاحب المركز الرابع.

سجل أهداف النصر علي محمد لاجامي في الدقيقة 13 ونور الدين أمرابط في الدقيقة 51 وضيف الله القرني لاعب الباطن، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52 وعبد الرزاق حمد الله (هدفين) في الدقيقتين 59 و62 من ركلة جزاء، وبيتروس ماثيوس في الدقيقة 68 ورائد الغامدي في الدقيقة 79.

وبعد فوز النصر على “الهلال” في الدوري السعودي، تعادل في مباراتين متتاليتين، قبل أن يعود إلى سكة الانتصارات من جديد في الجولة الماضية من بوابة “أهلي جدة”.

وقفز النصر الى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وبفارق نقطتين عن الرابع التعاون، وفي رصيده 36 نقطة، جمعها من 24 مباراة، فاز في 10 مناسبات، وتعادل في 6، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 40 هدفًا، واستقبلت شباكه 30 هدفًا.

فى المقابل تجمد رصيد الباطن عند النقطة 28 فى المركز الثالث عشر على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.

على الجانب الآخر، خسر الباطن في الجولة الماضية أمام “الفتح”، وسبقها تعادل مع “التعاون”، ورغم ذلك ما زال بعيدًا عن منطقة الهبوط.