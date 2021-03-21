نتيجة مباراة الهلال والقادسية في الدوري السعودي “كاريلو يفض الاشتباك ويُعيد الصدارة المطلقة”

تعرف على نتيجة مباراة “الهلال والقادسية” في واحدة من أهم مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والتي عرفت استعادة الزعيم الأزرق لصدارة جدول الترتيب بشكل مطلق بعد سقوط شريكه في المركز الأول لعدة أسابيع “الشباب” في فخ الخسارة أمام ضيفه التعاون.

وانتصر الهلال بنتيجة هدف دون رد على القادسية في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وسجل الهدف اللاعب الدولي البيروفي “آندري كاريلو” في الدقيقة 51.

ورفع رفاق بافيتيمبي جوميز بعد نتيجة مباراة اليوم أمام القادسية، رصيد نقاط الهلال إلى 48 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن الشباب الذي خسر 8 نقاط في المباريات الثلاث الماضية بمنافسات الدوري السعودي.

واستغل نادي الهلال تعادل الشباب مع القادسية 1/1 ثم الخسارة أمام اتحاد جدة 1/2 والخسارة من التعاون 3/1، ليستعيد الصدارة التي كان خسرها بسبب سلسلة من النتائج السلبية التي أدت إلى طرد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ببداية العام الجديد.

وكان نادي القادسية قد خسر مباراة واحدة فقط من آخر 11 مباراة خاضها في الدوري السعودي، وكانت أمام “الاتحاد” منذ جولتين، وتعادل بعدها في مباراتين أمام “الشباب والعين” على الترتيب.

ويقبع نادي القادسية في المركز الثامن بجدول الترتيب وفي رصيده 31 نقطة.