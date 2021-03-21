فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الشارقة والوصل في الدوري الاماراتي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الشارقة والوصل، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، والتي استضافها استاد زعيبل.

انتهى لقاء الفريقين بتعادل مُتير بنتيجة 3-3، وخطف الشارقة نقطة ثمينة بتعادله فى الوقت القاتل من مضيفه اليوم الوصل بعد ان كان متأخراً فى الشوط الاول بهدفين.

وسجل أهداف الوصل جواو فيجيريدو (هدفين) في الدقيقتين 15 و41 وعلي حسن سالمين في الدقيقة 50، فيما سجل أهداف الشارقة ويليتون سواريز وسيف راشد وسالم صالح في الدقائق 49 و76 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاماراتي، كما رفع الوصل رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع.

وواصل نادي الشارقة نتائجه الكارثية في الدوري الاماراتي، بالخسارة أمام “شباب الاهلي دبي” في الجولة الماضية، ليصبح بفوز وحيد من آخر 8 جولات (خسر في 4، تعادل في 3).

في المقابل، لم يتذوق نادي الوصل طعم الخسارة في آخر 12 مباراة في الدوري الاماراتي، انتصر في 5 مباريات، وتعادل في 7 مناسبات بعد مباراته اليوم.