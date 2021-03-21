جدول مباريات اليوم في السعودية | السبت 20 مارس

تقام 6 مباريات اليوم السبت 20 مارس في السعودية، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي للمحترفين، لعل أبرزهم للثنائي المتصدر “الشباب والهلال” بالاضافة إلى النصر والاتحاد.

يبدأ جدول مباريات اليوم بمباراة بين الرائد والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بإدارة الحكم خالد الطريس، تبدأ في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينيتش.

وتلي مباراة الرائد ضد الاتحاد مواجهة بين الاتفاق والفيصلي في تمام الساعة 15:32 بتوقيت جرينيتش، على ملعب الأمير محمد بن فهد بإدارة الحكم عبد الله الشهري.

وفي نفس التوقيت يستضيف الفتح نظيره أهلي جدة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بإدارة الحكم تركي الخضير.

وبعد دقائق قليلة من انطلاق مباراتي الاتفاق ضد الفيصلي، والفتح ضد الاهلي، يواجه الشباب نظيره التعاون على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بإدارة الحكم ماجد الشمراني.

وفي السهرة يحل القادسية ضيفًا على الهلال في ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز، وتنقل على القناة الرياضية السعودية الثانية بصوت المعلق عيسى الحربين.

ويزور الباطن ملعب نادي النصر (مرسول بارك) في مباراة يديرها الحكم محمد الحربي، وتنقل على القناة الرياضية السعودية 3 بصوت المعلق عبد الله الغامدي.

وتقام كذلك مباريات الجولة ال23 من بطولة دوري الدرجة الثانية السعودي، وربع نهائي دوري الدرجة الثالثة السعودي، بالاضافة إلى الدوري السعودي الممتاز تحت 19 عامًا والدوري السعودي الممتاز تحت 17 عامًا.

تلعب أيضًا مباريات في الدوري السعودي تحت 15 عامًا، والدوري السعودي الدرجة الأولى السعودي تحت 13 عامًا، والدوري السعودي الدرجة الثانية تحت 17 عامًا.

جدول مباريات اليوم في السعودية..دوري المحترفين

الرائد – الاتحاد ( انتهت بالتعادل 1/1)

الاتحاد انتهت بالتعادل الاتفاق – الفيصلي ( انتهت بفوز الاتفاق 1/ صفر )

الفيصلي انتهت بفوز الاتفاق صفر الفتح – الأهلي ( انتهت بفوز الفتح 1/4)

الأهلي انتهت بفوز الفتح الشباب – التعاون ( انتهت بفوز التعاون 3/1)

التعاون انتهت بفوز التعاون الهلال – القادسية

القادسية النصر – الباطن

جدول مباريات اليوم في السعودية..دوري الدرجة الثانية

السد 1/1 العربي

العربي كميت 2/1 الانتصار

الانتصار الزلفي 1/1 القيصومة

القيصومة التقدم 2/2 الصفا

الصفا الأخدود 0/1 اللواء

اللواء بيشة 0/1 الحجاز

الحجاز الذهب 2/1 وج

وج الانصار 2/1 الجندل

جدول مباريات اليوم في السعودية..دوري الدرجة الثالثة

الريان 1/1 الشهيد ( ربع النهائي – مباراة الذهاب – المباراة رقم 27)

جدول مباريات اليوم في السعودية..الدوري السعودي الممتاز تحت 19 عامًا

هجر 1/1 الاتحاد

الاتحاد الاتفاق 0/3 الفيحاء

الفيحاء الفتح 3/2 القادسية

القادسية النصر 0/2 الفيصلي

الفيصلي الهلال 1/2 الشباب

الشباب أبها 3/0 أحد

أحد الاهلي 0/2 التعاون

التعاون الوحدة 2/1 الطائي

جدول مباريات اليوم في السعودية…دوري الدرجة الأولى السعودي تحت 19 عامًا

العربي 2/3 القيصومة

القيصومة العروبة 0/1 الجيل

الجيل التهامي 0/3 الشهيد

الشهيد جدة 0/0 الأنصار

الأنصار التسامح / عرعر

عرعر الصقور / الخليج

جدول مباريات اليوم في السعودية..دوري الدرجة الثانية تحت 17 عامًا