نتيجة مباراة الشارقة والوصل في الدوري الاماراتي “تعادل مثير”

تعرف على نتيجة مباراة الشارقة والوصل، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021، ضمن الجولة 22 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”، والتي يستضيفها استاد زعيبل.

انتهى لقاء الفريقين بتعادل مُتير بنتيجة 3-3، وخطف الشارقة نقطة ثمينة بتعادله فى الوقت القاتل من مضيفه اليوم الوصل بعد ان كان متأخراً فى الشوط الاول بهدفين.

وسجل أهداف الوصل جواو فيجيريدو (هدفين) في الدقيقتين 15 و41 وعلي حسن سالمين في الدقيقة 50، فيما سجل أهداف الشارقة ويليتون سواريز وسيف راشد وسالم صالح في الدقائق 49 و76 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاماراتي، كما رفع الوصل رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع.

وواصل نادي الشارقة نتائجه الكارثية في الدوري الاماراتي، بالخسارة أمام “شباب الاهلي دبي” في الجولة الماضية، ليصبح بفوز وحيد من آخر 8 جولات (خسر في 4، تعادل في 3).

في المقابل، لم يتذوق نادي الوصل طعم الخسارة في آخر 12 مباراة في الدوري الاماراتي، انتصر في 5 مباريات، وتعادل في 7 مناسبات بعد مباراته اليوم.

أنهى الوصل الشوط الأول بأفضلية التقدم بهدفين للمرة الأولى في تاريخ مواجهات الفريقين منذ 2008، بعدما هيأ فابيو ليما كرة الهدف الأول من رأسية، ترجمها البرازيلي جواو فيجريدو بمقصية رائعة عانقت مرمى الحارس عادل الحوسني، في الدقيقة 15، وهو الهدف الأول لفيجريدو في الدوري بعد صيام 547 دقيقة.

وعادت ثنائية ليما وفيجريدو لترسم مشهد الهدف الثاني، من كرة ذكية أرسلها الأول خلف الدفاع، وحولها الثاني رأسية متقنة، سجل بواسطتها الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وجاءت انطلاقة الشوط الثاني أكثر إثارة، بعدما نجح البرازيلي ويلتون في تقليص الفارق بتسجيله الهدف الأول للشارقة في الدقيقة 49، مستغلاً خطأ لدفاع الوصل، ليرد الأخير سريعاً بعد دقيقة واحدة بتسجيل الهدف الثالث، من تسديدة علي سالمين المباغتة في الدقيقة 50.

وقلص الشارقة الفارق مجدداً بتسجله الهدف الثاني من تسديدة سيف راشد في الدقيقة 76 من داخل المنطقة، ليضفي المزيد من الإثارة على الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي شهدت محاولات هجومية للشارقة، مقابل تراجع دفاعي للوصل، لينجح الضيوف في إدراك التعادل من رأسية البديل سالم صالح في الدقيقة 92.