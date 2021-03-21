ليفاندوفسكي يصبح ثاني أفضل هداف في البوندسليجا بهاتريك ويقترب من مولر

أصبح الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني بعدما سجل السبت هاتريك ليقود بايرن ميونخ المنقوص منذ الدقيقة 12 إلى فوز كاسح على ضيفه شتوتجارت برباعية نظيفة، ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين معززًا صدارته للترتيب العام.

وخاض بطل المانيا المباراة بعشرة لاعبين قرابة 80 دقيقة بعد طرد الظهير الأيسر الكندي الناشئ ألفونسو ديفيز إثر تدخل قوي على الياباني واتارو ايندو عندما كانت النتيجة صفر-صفر.

وأعاد بايرن الطامح للقبه التاسع تواليًا في الدوري فارق النقاط الأربع مع لايبزيج الثاني (61 مقابل 57) بعد أن تفوق الأخير الجمعة بهدف نظيف على مضيفه أرمينيا بيليفيلد.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده إلى 35 هدفًا هذا الموسم في البوندسليجا قبل ثماني مراحل من النهاية ليصبح على بعد خمسة أهداف فقط من معادلة رقم آسطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد في الدوري الألماني بعد أن سجل الأخير 40 هدفًا موسم 1971-1972.

وبات أفضل لاعب في العالم لعام 2020 ثاني أفصل هداف في تاريخ الدولي الألماني مع 271 هدفًا في 346 مباراة، متفوقًا على كلاوس فيشر النجم السابق لشالكه وكولن وبوخوم برصيد 268 هدفًا، وخلف نجم بايرن ميونخ السابق “المدفعجي” مولر برصيد 365 هدفًا في 427 مباراة.

ودخل العملاق البافاري المواجهة منتشيًا من تأهله إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا بفوزه على لاتسيو الإيطالي 2-1 الأربعاء و6-2 بإجمالي المباراتين، قبل أن توقعه القرعة الجمعة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

وكان بايرن حقق اللقب العام الفائت بفوزه على فريق العاصمة بهدف نظيف حمل توقيع الفرنسي كينجسلي كومان.

وهذا الفوز السادس تواليًا لفريق المدرب هانزي فليك في مختلف المسابقات، منها أربع في الدوري، منذ خسارته أمام آينتراخت فرانكفورت 1-2 في المرحلة 22.

كما أوقف بايرن سلسلة من خمس مباريات من دون هزيمة لشتوتغارت في الدوري (3 انتصارات وتعادلان قبل اليوم).

وهدد بايرن بداية بتسديدة قوية من ليون جوريتسكا (8)، قبل أن يطرد ديفيز بعد أن دهس بقوة على قدم ايندو.

وحاول الضيوف الأفادة سريعًا من النقص العددي للخصم، عندما ارتقى النسموي ساشا كالايدجيتش وتابع برأسه كرة عرضية تصدى لها الحارس مانويل نوير (14).

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل بعدما تابع عرضية زاحفة عن الجهة اليسرى من سيرج غنابري على باب المرمى (17).

وضاعف البافاري تقدمه بهدف جماعي رائع بعد تبادل مميز للكرة بين توماس مولر ولوروا سانيه على مشارف المنطقة قبل أن تصل إلى الأخير داخلها ومنه إلى غنابري الذي تابعها سهلة في الشباك (22).

ولم تمض دقيقة قبل أن يضيف بايرن الهدف الثالث بعد عرضية من مولر عن الجهة اليمنى أرتقى لها ليفاندوفسكي وتابعها رأسية في شباك الحارس السويسري غريغور كوبيل (23).

وحقق ليفاندوفسكي الهاتريك عندما وصلته كرة عرضية من سانيه إلى غوريتسكا داخل المنطقة، ومنه إلى ليفاندوفسكي الذي استفاد من تشتيت خاطئ للمدافع فالديما أنتون وتابعها زاحفة في المرمى (39).

وهذه المباراة الثانية تواليًا على أرضه في البوندسليجا التي يسجل فيها ليفاندوفسكي هاتريك بعد أولى في الفوز 4-2 ضد بوروسيا دورتموند في المرحلة 24.

– دورتموند يعاود نزيف النقاط –

وأنقذ الشاب النروجي المتألق ارلينغ هالاند فريقه بوروسيا دورتموند من الخسارة بتسجيله هدف التعادل 2-2 في الوقت بدل الضائع امام مضيفه كولن، بعدما افتتح له التسجيل في الدقيقة الثالثة، لتصعب مهمة الفريق الأسود والأصفر من احتلال مركز يؤهله الى دوري الأبطال الموسم المقبل.

وكان أصحاب الأرض عادلوا عبر السلوفاكي أندري دودا (35 من ركلة جزاء) ومنحهم اسماعيل جاكوبس (65) التقدم قبل أن ينقذهم هالاند بهدفه الـ21 في الدوري هذا الموسم ليتساوى مع البرتغالي أندري سيلفا مهاجم آينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

وعاد فولفسبورغ بفوز 2-1 من فيردر بريمن معززًا آماله ببلوغ دوري الابطال، كما حقق آينتراخت فرانكوفرت فوزًا عريضًا على ضيفه يونيون برلين 5-2 بفضل ثنائية لسيلفا.

وعزز فولفسبورغ مركزه الثالث مع 51 نقطة مقابل 47 لآينتراخت فرانكفورت الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، فيما يحتل دورتموند المركز الخامس مع 47 نقطة.

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