الامارات | مشجعون: 4 «سيناريوهات» لدعم المنتخب معنوياً في تصفيات المونديال

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشجعون للمنتخب الوطني لكرة القدم أن استضافة الإمارات للمباريات المتبقية في المجموعة السابعة للأبيض، في التصفيات المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، فرصة مهمة للمنتخب لحصد بطاقة التأهل للدور الثاني، والسعي لتحقيق حلم الصعود للمرة الثانية إلى نهائيات كأس العالم.

وقالوا إن هناك أربعة سيناريوهات ستضمن للجمهور دعم المنتخب، في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة حالياً للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خصوصاً مع غياب الحضور الجماهيري بمختلف المباريات. وشددوا، في حديث لـ«الإمارات اليوم»، على أن هذه السيناريوهات قد تمكنهم من التغلب على هذه العوائق، منها الوجود المباشر في المدرجات، حال سمحت الظروف الصحية في ذلك الوقت، وبأعداد محددة وبالتزام تام بكل الإجراءات الاحترازية، بجانب إطلاق رسائل نصية و«هاشتاغات» عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم المنتخب معنوياً، ومتابعة المباريات عبر شاشات ضخمة يتم خلالها التفاعل المباشر مع أحداثها، كأنهم في الملعب، فضلاً عن التواصل المباشر مع لاعبي المنتخب لبث روح الحماسة في نفوسهم، ورفع معنوياتهم لتقديم كل ما عندهم في المستطيل الأخضر.

ومنح الاتحاد الآسيوي الإمارات حق استضافة المباريات المتبقية للمجموعة التي تضم إلى جانب المنتخب: ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند، إذ ستقام من 3 إلى 15 يونيو المقبل بنظام التجمع.

وقال رئيس رابطة مشجعي بني ياس، سعيد ربيع، إن «دعم المنتخب في كل الأحوال والظروف واجب وطني، لاسيما أن مباريات المجموعة ستقام في الإمارات، ما يعزز فرصة الأبيض في حصد بطاقة التأهل».

وأشار إلى أنهم كمشجعين لن يبخلوا بأي شيء، سواء بالوجود في المدرجات في حال سمحت الظروف بذلك، أو من خلال إطلاق العديد من المبادرات لرفع الروح المعنوية للاعبين.

وأكد مشجع شباب الأهلي، فهد السليطي، أنهم «كمشجعي أندية يتحدون بعضهم بعضاً في المنافسات المحلية، لكن عندما يتعلق الأمر بدعم المنتخب سيكونون جميعاً على قلب رجل واحد سنداً للأبيض».

وقال رئيس مجلس جماهير نادي بني ياس، حريز المنهالي: نخطط لإطلاق هاشتاغ تحت شعار (كلنا خلف الأبيض). وتابع: نريد أن نشعر لاعبي المنتخب، من خلال هذه الرسائل، بأن الجمهور معهم، ويدعمهم بقوة.

وقال من جانبه، رئيس رابطة مشجعي الوحدة والمنتخب، فهد المنصوري (فالودة)، إن دعم المنتخب سيكون موجوداً في كل الظروف، سواء في المدرجات حال سمحت الظروف الصحية، أو من خلال وسائل الدعم المعنوي الأخرى.

سيناريوهات لدعم الجمهور للمنتخب

1- الوجود المباشر في المدرجات، حال سمحت الظروف الصحية بذلك.

2- إطلاق رسائل نصية و«هاشتاغات»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

3- متابعة المباريات عن بُعْد، من خلال شاشات عملاقة، تسمح بالتفاعل المباشر مع أحداث المباريات.

4- التواصل المباشر مع لاعبي المنتخب، لبث روح الحماسة في نفوسهم، ورفع معنوياتهم.

29 لاعباً في القائمة الموسعة للمنتخب

أعلن المدير الفني للمنتخب، الهولندي فان مارفيك، أمس، من خلال بيان صحافي لاتحاد الكرة، عن القائمة الموسعة، تحضيراً للتجمع الداخلي، الذي سيقام في دبي من 23 إلى 29 الجاري، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف تصفيات المونديال.

وتضم القائمة الموسعة 29 لاعباً، هم: علي خصيف، خالد عيسى، عادل الحوسني، محمد الشامسي، فهد الظنحاني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، الحسن صالح، سالم راشد، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله النقبي، يحيى نادر، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، سهيل النوبي، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، وزايد العامري.

وستعلن القائمة النهائية، اليوم، مع ختام الجولة 22 لدوري الخليج العربي، على أن يبدأ تجمع المنتخب الثلاثاء المقبل. ويواجه المنتخب في معسكر دبي نظيره الهندي، 29 الجاري، في مباراة ودية على استاد زعبيل بنادي الوصل.

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