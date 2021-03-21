الامارات | ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات لإحراز كأس «تحدي دبي للبولو»

شكرا لقرائتكم خبر عن ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات لإحراز كأس «تحدي دبي للبولو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها «الإمارات» إلى فوز غالٍ بالهدف الذهبي، على فريق باتستوني، في المباراة النهائية لكأس تحدي دبي للبولو 2021، بنتيجة 7-‏‏6.

وكان الفريقان تعادلا في وقت المباراة الأصلي بستة أهداف لكل منهما، ليحتكما إلى الوقت الإضافي، حيث نجح فريق الإمارات في إحراز الهدف الذهبي، ويعد الفوز بكأس تحدي دبي الإنجاز الثاني الذي يحققه الفريق، بعد فوزه هذا الموسم ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية 2021، وأقيم اليوم الختامي للبطولة، أول أمس، في نادي الحبتور للبولو والفروسية.

وثمّن رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، رجل الأعمال محمد الحبتور، في تصريح صحافي، رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، لكأس دبي الذهبية، قائلاً إن ذلك أعطى الكأس بُعداً دولياً كبيراً. وتقدم بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي لدعمه أنشطة البولو في دبي، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على مشاركتها في أنشطة وفعاليات الموسم الحالي، موجهاً التهنئة إلى سموها ولفريق الإمارات البطل، وإلى فريق باتستوني الوصيف، وكل الفرق المشاركة.

وعقب المباراة قامت مديرة المبيعات بشركة شيفز فيرست، التونسية أسماء النصيري، بتتويج فريق الإمارات البطل، وباتستوني الوصيف، وفريق الذئاب بطل كأس الترضية، بعد فوزه على فريق تراتوك هيسكث وصيف الترضية، بتسعة أهداف مقابل خمسة، كما نال تومي اريارتي كأس أفضل لاعب، ونال المهر بيريسا للاعب مونتيفرد، نجم فريق الإمارات، لقب أفضل خيل.

• فريق الإمارات فاز على فريق باتستوني في المباراة النهائية بنتيجة 7-‏‏6.

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