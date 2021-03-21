الامارات | 2.7 مليون درهم جوائز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

شكرا لقرائتكم خبر عن 2.7 مليون درهم جوائز بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تخصيص 2.7 مليون درهم جوائز إجمالية للفائزين بالنسخة 12 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الأبرز على أجندة الجوجيتسو العالمية، وتقام بين 6 و9 أبريل المقبل في صالة جوجيتسو أرينا.

وقال نائب رئيس الاتحاد، محمد الظاهري، في تصريح صحافي، إنّ هذه الجوائز تعكس التزام الاتحاد بتعزيز الرياضة وتطويرها، وتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل على بساط النزال.

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