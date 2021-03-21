الامارات | 20 مهرة تتنافس في سباقَيْ كأس الوثبة بفرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مهرة تتنافس في سباقَيْ كأس الوثبة بفرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجتذب مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر اليوم، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز بمشاركة عشرين مهرة، ويقامان بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا. وتشارك في السباق الأول 10 مهرات في سن أربع سنوات، أبرزها «هيرا دو فاوست» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. ومن المنافسين في السباق البالغة جائزته 14 ألف يورو، «بثينة» للخيالة السلطانية العمانية. بينما، من أبرز الخيول المتنافسة في السباق الثاني «تنبيك» للشقب ريسنج.

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