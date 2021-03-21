شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يعطل الاتحاد بالتعادل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوقف الرائد انطلاقة ضيفه الاتحاد بعد أن خرج متعادلاً معه بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في افتتاحية لقاءات الجولة ٢٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

شهد اللقاء تقدم الاتحاد بالنتيجة أولاً عن طريق محترفه رومارينهو (د:٦٤) الذي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول، وعادل للرائد محترفه كريم البركاوي (د:٦٩). وظهرت البطاقة الحمراء مرتين الأولى للاعب الاتحاد أحمد حجازي (د:٣٧)، والثانية للاعب الرائد محمد فوزير (د:٨٦).

وبهذه النتيجة يوقف الرائد مسلسل انتصارات الاتحاد الذي وصل للنقطة ٤٢ في المركز الثالث، فيما وصل الرائد للنقطة ٢٩ في المركز الـ11.