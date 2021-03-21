شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية يوضح حقيقة اعتزال الفريدي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد نادي القادسية عبر متحدثه الرسمي علي دعرم أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول اعتزال اللاعب الدولي أحمد الفريدي المنضم بداية الموسم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية.

وأوضح دعرم أن الفريدي متواجد مع الفريق، ويواصل علاجه بإشراف الجهاز الطبي بالنادي، مشيرا إلى عودته قريبا للمشاركة الرسمية في المباريات.

وكان نادي القادسية قد أعلن في أكتوبر الماضي عن تعاقده مع أحمد الفريدي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، لمدة موسم رياضي واحد، قادما من نادي مليلية الإسباني المشارك في دوري الدرجة الثانية.