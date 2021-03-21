شكرا لقرائتكم خبر عن الشهري يختار 25 لاعباً لمواجهة ليبيريا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يقيم المنتخب السعودي تحت 23 عاماً معسكراً إعدادياً في مدينة الرياض، خلال فترة أيام (FIFA) المقررة من 22 إلى 30 من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل. واستدعى المدير الفني للمنتخب الوطني سعد الشهري (25) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: محمد الربيعي، صالح الوحيمد، عبدالباسط هوساوي، حمد اليامي، نواف بوشل، خليفة الدوسري، هاني الصبياني، فهد الحربي، نايف الماس، وليد الأحمد، عبدالله حسون، عبدالباسط هندي، ناصر العمران، علي الحسن، سعد السلولي، حسين العيسى، أيمن الخليف، مختار علي، فواز الطريس، حامد الغامدي، تركي العمار، هزاع الغامدي، محمد مران، حسن آل سليس، عبدالرحمن اليامي.

ويستضيف المنتخب السعودي منتخب ليبيريا الأول، في مباراتين وديتين يومي 27 و30 من شهر مارس الجاري.

يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 23 عاماً تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) بعد نيله أحد المقاعد المؤهلة في كأس آسيا تحت 23 عاماً في تايلاند يناير الماضي، إذ حلّ في المركز الثاني خلالها.