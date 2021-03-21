شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي عسير لتحديد المصير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (الأحد) لقاءات الجولة 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، إذ يستضيف أبها (المركز 9) جاره ضمك (المركز 15) في ديربي عسير عند الساعة 4:05، فيما يستضيف العين (المركز 16) نظيره الوحدة (المركز 14) عند الساعة 4:10.

تحديد المصير لقطبي عسير

على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، يستضيف فريق أبها جاره ضمك في لقاء هام للفريقين بحثاً عن الثلاث النقاط والهروب من مراكز الهبوط، إذ يحتل أبها المركز التاسع برصيد 31 نقطة حصدها من 9 انتصارات و4 تعادلات و11 خسارة وله من الأهداف 34 وعليه 40 هدفاً، أما فريق ضمك فأنه يدخل هذا اللقاء وهو يعاني الأمرين بسبب الفارق النقطي بينه وبين أقرب منافسيه على البقاء ويسعى لتحقيق النقاط الثلاث ومواصلة عزمه على البقاء لموسم ثالث على التوالي في دوري المحترفين، إذ يحتل فارس الجنوب المركز 15 برصيد 21 نقطة حصدها من 5 انتصارات و6 تعادلات و12 خسارة وله من الأهداف 29 وعليه 40 هدفاً.

العين يطمع في الوحدة

على استاد مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، يخوض فريق العين لقاء مهماً أمام ضيفه الوحدة بحثاً عن الثلاث النقاط للتمسك بآماله في البقاء في دوري المحترفين واستغلال ظروف ضيفه في لقاء الليلة، ويدخل العين هذا اللقاء محتلاً المركز السادس عشر والأخير برصيد 17 نقطة حصدها من 4 انتصارات و5 تعادلات و14 خسارة وله من الأهداف 26 وعليه 48 هدفاً.

توقف الدوري لمشاركة الأخضر

مع نهاية لقاءي الليلة يتوقف قطار دوري المحترفين لثلاثة أسابيع، وذلك لمشاركة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 خلال فترة أيام الفيفا والتي ستنطلق غداً (الإثنين) بمعسكر داخلي بمدينة الرياض، إذ سيلاقي الأخضر نظيره منتخب الكويت ودياً يوم الخميس 25 مارس ومن ثم يلاقي منتخب فلسطين ضمن لقاءات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة في الثلاثين من الشهر ذاته، ويحتل منتخبنا الوطني المركز الثاني برصيد 8 نقاط خلف المتصدر منتخب أوزبكستان الذي خاض 5 لقاءات فيما خاض منتخبنا الوطني 4 لقاءات فقط.