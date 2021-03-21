زلزال نصراوي

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جدة - خالد شويل - دك فريق النصر شباك ضيفه الباطن بسبعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة ٢٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز أهداف النصر كل من علي لاجامي (د: ١٣)، نورالدين إمرابط (د: ٤٩)، ضيف الله القرني (بالخطأ في مرمى فريقه د:٥٢)، عبدالرزاق حمدالله (هدفين د:٥٨، ومن ركلة جزاء د:٦٣)، بيتروس (د: ٦٨)، رائد الغامدي (د: ٧٩)، كما أضاع عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة ٧٣ من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه العاشر ويصل للنقطة ٣٦ محتلاً المركز الخامس، فيما تلقى الباطن الخسارة العاشرة ليتجمد رصيده عند ٢٨ نقطة وفي المركز الثالث عشر.

الهلال يطير بالصدارة

انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه القادسية بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

جاء هدف الهلال عن طريق اندريه كاريلو (د: ٥١). وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الرابع عشر ويصل للنقطة ٤٨ محتفظاً بصدارته للدوري، فيما تلقى القادسية الخسارة السابعة ليتجمد رصيده عند ٣١ نقطة وفي المركز الثامن.

سقوط أهلاوي

واصل الأهلي مسلسل خسائره وتلقى الخسارة الخامسة على التوالي، وجاءت هذه المرة أمام مضيفه الفتح وبنتيجة ثقيلة 1/‏‏‏‏‏4 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جاءت أهداف الفتح الـ4 عن طريق محمد مجرشي (هدفين د:12، 69)، وكريستيان كويفا (هدفين - ركلة جزاء د:36، 71)، فيما جاء هدف الأهلي عن طريق طلال العبسي (د:83). وشهد اللقاء طرد لاعب الفتح محمد الفهيد بالبطاقة الحمراء (د:58). وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه التاسع في الدوري ويصل للنقطة 31 في المركز التاسع، فيما تلقى الأهلي الخسارة التاسعة ويتجمد رصيده عند 35 نقطة.

تعادل الاتحاد والرائد

أوقف الرائد انطلاقة ضيفه الاتحاد بعد أن خرج متعادلاً معه بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.شهد اللقاء تقدم الاتحاد بالنتيجة أولاً عن طريق محترفه رومارينهو (د:٦٤) الذي أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول، وعادل للرائد محترفه كريم البركاوي (د:٦٩)، وظهرت البطاقة الحمراء مرتين الأولى للاعب الاتحاد أحمد حجازي (د:٣٧)، والثانية للاعب الرائد محمد فوزير (د:٨٦). وبهذه النتيجة يوقف الرائد مسلسل انتصارات الاتحاد الذي وصل للنقطة ٤٢ في المركز الثالث، فيما وصل الرائد للنقطة ٢٩ في المركز الـ11.

الاتفاق يتخطى الفيصلي

استعاد الاتفاق نغمة الانتصارات محققاً فوزاً ثميناً على الفيصلي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. جاء هدف الفوز الاتفاقي عن طريق مهاجمه وليد أزارو (د:82)، ليحقق الاتفاق الفوز العاشر له في الدوري ويصل للنقطة 35 متقدماً للمركز الخامس، فيما تلقى الفيصلي الخسارة الثامنة ليتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز الـ11.

التعاون يتغلب على الشباب

حقق التعاون فوزاً مستحقاً على مضيفه الشباب 3/‏‏‏‏‏1 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب. تناوب على إحراز أهداف التعاون كل من كاكو (د:29)، أحمد عسيري (د:42)، ليندر تاوامبا (د:67)، فيما جاء هدف الشباب عن طريق سيبا (د:90+1). وبهذه النتيجة يحقق التعاون فوزه العاشر في الدوري ويصل للنقطة 38 محتفظاً بالمركز الرابع، فيما تلقى الشباب الخسارة الخامسة وتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز الثاني.