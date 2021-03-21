شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أهداف للعالمي في مرمى الباطن.. «زلزال نصراوي» والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - دك فريق النصر شباك ضيفه الباطن بسبعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مرسول بارك في جامعة الملك سعود بالرياض ضمن لقاءات الجولة ٢٤ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وأحرز أهداف النصر كل من علي لاجامي (د: ١٣)، نورالدين امرابط (د: ٤٩)، ضيف الله القرني (بالخطأ في مرمى فريقه د:٥٢)، عبدالرزاق حمدالله (هدفين د:٥٨، ومن ركلة جزاء د:٦٣)، بيتروس (د: ٦٨)، رائد الغامدي (د: ٧٩)، كما أضاع عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء في الدقيقة ٧٣ من عمر اللقاء. وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه العاشر ويصل للنقطة ٣٦ محتلاً المركز الخامس، فيما تلقى الباطن الخسارة العاشرة ليتجمد رصيده عند ٢٨ نقطة وفي المركز الثالث عشر.