شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يطير بالصدارة بهدف «الثعبان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه القادسية بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة ٢٤ من دوري المحترفين. وجاء هدف الهلال عن طريق اندريه كاريلو (د: ٥١).

وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الرابع عشر ويصل للنقطة ٤٨ محتفظاً بصدارته للدوري، فيما تلقى القادسية الخسارة السابعة ليتجمد رصيده عند ٣١ نقطة وفي المركز الثامن.