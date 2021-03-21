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الهلال يطير بالصدارة بهدف «الثعبان»

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جدة - خالد شويل - انفرد فريق الهلال بصدارة دوري كأس الأمير للمحترفين بعد فوزه على ضيفه القادسية بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن لقاءات الجولة ٢٤ من دوري المحترفين. وجاء هدف الهلال عن طريق اندريه كاريلو (د: ٥١).

وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الرابع عشر ويصل للنقطة ٤٨ محتفظاً بصدارته للدوري، فيما تلقى القادسية الخسارة السابعة ليتجمد رصيده عند ٣١ نقطة وفي المركز الثامن.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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