شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: ليست لدي مشكلة في ضم الشناوي للأولمبي ونسعى لإحراز ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد صبحي، حارس الاتحاد السكندرى ومنتخب الأولمبى، أنه سعيد بالتواجد في قائمة منتخب مصر الأولمبى، والتي تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو هذا الموسم.

وقال محمد صبحى، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "لن نشارك في أولمبياد طوكيو من أجل التمثيل المشرف فقط، وإنما سنبحث عن ميدالية، وانتقالى إلى الاتحاد السكندرى من الزمالك جاء بسبب نصائح شوقى غريب باللعب أساسيا".

وأضاف حارس الاتحاد: "كل اللاعبين سيقاتلون من أجل فرصة المشاركة أساسيا مع المنتخب في أولمبياد طوكيو والقرار في يد شوقى غريب، وفى الآخر دا نصيب، وليست لديّ مشكلة في ضم الشناوي إلى قائمة مصر في الأولمبياد والقرار بيد شوقى غريب".

وتابع: "إعارتى تنتهى بنهاية هذا الموسم، ولو هرجع ومش هيكون لى دور مع الزمالك فأتمنى أن يتركنى الزمالك موسما آخر للمشاركة، خاصة في وجود محمد أبو جبل وجنش ومحمد عواد، فالفرصة ستكون صعبة".

وكان الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، قد أعلن قائمة تضم 32 لاعبا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التي تقام في يوليو المقبل .

وضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد – العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر.