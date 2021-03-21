شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد: الأزمة بين جنش وأبو جبل "خدت أكبر من حجمها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عبد الواحد السيد، حارس مصر الزمالك سابقا، من حارسى مرمى الفريق الحاليين محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش، إعلاء مصلحة الزمالك على المصلحة الشخصية.

وقال السيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، مع سيف زاهر، على فضائية أون تايم سبورتس: "هناك أزمة بين أبو جبل وجنش، تحدثت مع الثنائي، ووجدت هذه المشاكل تنتهي بجلسة صلح، أطالب كل حارس منهما بالقتال للحصول على الفرصة، لكن يجب أن تكون المنافسة داخل الملعب فقط".

وأضاف: "الأزمات خدت أكبر من حجمها في وسائل الإعلام، أنصحهما بالابتعاد عن السوشيال ميديا، جمهور الزمالك ينتظر منهما الكثير في الفترة المقبلة، ويضع عليهما آمالا عريضة".

وتابع: "أدعو رموز الزمالك لوقفة دعم الاثنين المقبل، حتى تتحسن نتائج الفريق ويخرج الزمالك من كبوته، يجب أن يتكاتف الجميع للوقوف في ضهر النادي في محنته".

وختم حارس مرمى الزمالك السابق: "أسامة نبيه مكسب لجهاز الزمالك، ووجوده سيساعد في لم شمل اللاعبين، حراس الزمالك الثلاثة يجتهدون من أجل المشاركة، وأتمنى ابتعادهم عن السوشيال ميديا".