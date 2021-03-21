أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم السبت، 20 / 3 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها حسام البدرى يصطحب الـ28 لاعبا فى رحلة كينيا خوفا من كورونا والإصابات، كاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال.

حسام البدرى يصطحب الـ28 لاعبا فى رحلة كينيا خوفا من كورونا والإصابات

يدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.

أسامة نبيه يرفض منصب مدير الكرة فى الزمالك

رفض أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

الإسماعيلى يعقد مؤتمر صحفياً لإعلان التعاقد مع ايهاب جلال غداً

استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، على عقد مؤتمر صحفى غداً الاحد لإعلان التعاقد مع ايهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة بأحد فنادق الإسماعيلية على أن يسبق المؤتمر الصحفى حفل تكريم للبوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق للدراويش بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.

الأهلي يبدأ رحلة استكشاف المريخ السودانى قبل موقعة 2 أبريل

طلب موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من جهازه المعاون تجهيز عدة مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى لدراسته جيداً قبل مواجهة الفريقين ببطولة أفريقيا. وتحدث المدير الفنى للأهلى مع جهازه المعاون بشأن تجهيز معلومات ومباريات للفريق السودانى من أجل الاستعداد الجيد له قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 2 أبريل المقبل فى السودان.

كواليس رحلة على معلول العلاجية فى تونس وموقف الأهلي

جاء سفر الدولى التونسى على معلول إلى بلاده لخوض برنامج تأهيلى هناك للتعافى من إصابته الأخيرة ليُثير العديد من علامات الاستفهام فى القلعة الحمراء بشكل خاص والشارع الكروى بصفة عامة، وتساءل البعض عن حقيقة تلقى اللاعب العلاج فى تونس.

كاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، المقرر لها يوم 10 أبريل المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

المنتخب الأولمبي ينقل تدريباته لاستاد القاهرة بعد قرار المعسكر المفتوح

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، نقل تدريبات الفريق إلى استاد القاهرة بدلاً من بتروسبورت، بعد الاستقرار على إقامة معسكر مفتوح للاعبين بعد إلغاء الوديات فى المعسكر الحالى الذى ينطلق غداً حتى 29 مارس.