7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت، الموافق 20 مارس 2021 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها أسامة نبيه يرفض منصب مدير الكرة فى الزمالك، والإسماعيلى يعقد مؤتمر صحفياً لإعلان التعاقد مع إيهاب جلال غداً.

أسامة نبيه يرفض منصب مدير الكرة فى الزمالك

رفض أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

الإسماعيلى يعقد مؤتمر صحفياً لإعلان التعاقد مع ايهاب جلال غداً

استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، على عقد مؤتمر صحفى غداً الاحد لإعلان التعاقد مع ايهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة بأحد فنادق الإسماعيلية على أن يسبق المؤتمر الصحفى حفل تكريم للبوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق للدراويش بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.

الأهلي يبدأ رحلة استكشاف المريخ السودانى قبل موقعة 2 أبريل

طلب موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من جهازه المعاون تجهيز عدة مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى لدراسته جيداً قبل مواجهة الفريقين ببطولة أفريقيا. وتحدث المدير الفنى للأهلى مع جهازه المعاون بشأن تجهيز معلومات ومباريات للفريق السودانى من أجل الاستعداد الجيد له قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 2 أبريل المقبل فى السودان.

اتحاد الكرة يقترب من التعاقد مع شركة جديدة لتطبيق الـvar بالدورى

اقتربت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، من التعاقد مع شركة جديدة لتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، خلال الأيام المقبلة، على أن تبدأ الشركة عملها في الدورى بعد شهر من الآن، وهو آخر مهلة منحتها اللجنة للشركة الإسبانية الحالية لإصلاح أخطاء التقنية فى الدورى المصرى.

كاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، المقرر لها يوم 10 أبريل المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يقرر مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس العرب فى قطر

قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، فى بطولة كأس العرب، ومن المقرر إقامة البطولة بمشاركة 22 منتخبا عربيا فى قطر فى شهر ديسمبر المقبل.

المنتخب الأولمبي ينقل تدريباته لاستاد القاهرة بعد قرار المعسكر المفتوح

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، نقل تدريبات الفريق إلى استاد القاهرة بدلاً من بتروسبورت، بعد الاستقرار على إقامة معسكر مفتوح للاعبين بعد إلغاء الوديات فى المعسكر الحالى الذى ينطلق غداً حتى 29 مارس.