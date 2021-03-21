شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض المعسكرات الخارجية في فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري الممتاز الحالية، لانشغال المنتخب الوطني بمباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 التى تستضيفها الكاميرون.

وأبدى كارتيرون رغبته في خوض تدريبات الفريق خلال فترة توقف الدوري بمقر النادي دون إقامة معسكر مغلق، وذلك لغياب عدد كبير من اللاعبين بالمنتخبات المختلفة.

وطلب كارتيرون، المدير الفني للزمالك، من الجهاز المعاون وأحمد شعبان محلل الأداء، متابعة اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم وكتابة تقرير عنهم.

وضم المنتخب الأول بقيادة حسام البدري 5 من لاعبي الفريق، وهم: محمود جنش، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، وأحمد سيد "زيزو"، بينما ضم شوقي غريب 3 لاعبين للمنتخب الأوليمبي وهم: أحمد عيد، إمام عاشور، وأسامة فيصل.

وكان المنتخب التونسي قد استدعى الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري للمشاركة مع نسور قرطاج في مباراتي ليبيا وغينيا بالتصفيات الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجزائر في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

فيما رفض أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

وطلب نبيه عدم تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام، حتى لا يتعارض العملان مع بعضهما البعض، أو يؤثر كل منهما عن الآخر فى الفترة المقبلة.

وكان مسئولو الزمالك قد فضلوا إسناد مهمة مدير الكرة لأسامة نبيه حتى يتمكن من إعادة الاتزان الإدارى داخل صفوف الزمالك، خاصة أنه يمتاز بالشخصية القوية ويُجيد التعامل مع اللاعبين.

وتجرى محاولات من أجل إقناع أسامة نبيه بالدمج بين المنصبين فى الجهاز الفنى، وفى حال إصراره على عدم شغل منصب مدير الكرة والاكتفاء بالمدرب العام، سيبدأ مسئولو النادى الأبيض البحث عن مدير كرة للفريق.