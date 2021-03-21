شكرا لقرائتكم خبر عن حالة كريم نيدفيد الطبية مستقرة وينتظم بمران الأهلي أول أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن حالة كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأحمر، الطبية مستقرة، ويسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، بعد شكواه من مشكلة في الركبة خلال الفترة الأخيرة، وبات قريبا من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر.

وأشار المصدر إلى أن نيدفيد سينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية أول أبريل القادم، بعد إنهاء البرنامج التأهيلي، لاسيما أن اللاعب لم يشكُ من مشاكل في الركبة أو رشح خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يقوي موقفه في العودة قريبا لتدريبات الأهلي الجماعية.

وتعرض كريم نيدفيد للإصابة بغضروف الركبة قبل أن يجرى عملية جراحية ويخضع لبرنامج تأهيلى، ولكن خطأ فى التأهيل تسبب فى تأخر عودة اللاعب، بعدما اشتكى من رشح فى الركبة لمدة طويلة، قبل أن يتعافى من الإصابة وينهى البرنامج التأهيلى، ولكن مع بدء خوضه تدريبات الكرة عادت شكواه من رشح الركبة.

وحدد الجهاز الطبى برنامج تأهيل لكريم نيدفيد لمدة 3 أسابيع على أن ينتهى بنهاية الشهر الجارى، ويكون جاهزا لنزول تدريبات الأهلى الجماعية أول أبريل حال تعافيه التام وانتهاء شكواه من رشح فى الركبة.

ويواجه كريم نيدفيد سوء حظ كبير فى الإصابات التى تلحق به واحدة تلو الأخرى، قبل أن يكون جاهزا للمشاركة مع نهاية الشهر الجاري، ويُمنّى النفس أن تتوقف الإصابات التى تلاحقه وتهدد مشواره الكروى.