شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يهدد لاعبي الأهلي بالغرامات حال الظهور في التجمعات بالإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لاعبي الفريق الأحمر من التواجد في الأماكن العامة أو التجمعات خلال الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر، وتستمر حتى الاثنين المقبل، بسبب فترة توقف الدوري لظروف الأجندة الدولية وارتباط منتخب مصر بخوض مباراتي كينيا وجزر القمر.

وجاء تحذير عبد الحفيظ للاعبي الأهلي خوفا من تعرض أحدهم للإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده في الأماكن العامة، وما يترتب عليه من غيابه عن تدريبات فريقه لفترة طويلة، الأمر الذي يؤثر على الفريق الأحمر بالسلب، خاصة أنه مقبل على تحديات قوية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وهدد عبد الحفيظ لاعبي الأهلي بفرض غرامات مالية حال الخروج عن التعليمات، والظهور في الأماكن العامة أو التجمعات، أو ما يعرض حياة اللاعبين للخطر والإصابة بفيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لمباراتين مهمتين بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بمواجهة المريخ السوداني يوم 3 أبريل في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وسيمبا التنزاني يوم 9 من الشهر المقبل بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الإفريقي.

وطلب موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من جهازه المعاون تجهيز عدة مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى لدراسته جيدا قبل مواجهة الفريقين ببطولة أفريقيا، وتحدث المدير الفنى للأهلى مع جهازه المعاون بشأن تجهيز معلومات ومباريات للفريق السودانى، من أجل الاستعداد الجيد له قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 2 أبريل المقبل فى السودان.

ويتطلع موسيمانى للاستعداد الجيد لمباراة المريخ؛ من أجل الفوز فيها والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها.