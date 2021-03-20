شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرفض المعسكر الخارجي في الزمالك خلال فترة التوقف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، إقامة معسكر خارجي خلال فترة توقف الدوري الممتاز الحالية.

وأبدى كارتيرون رغبته في خوض تدريبات الفريق خلال فترة توقف الدوري بمقر النادي دون إقامة معسكر مغلق وذلك لغياب عدد كبير من اللاعبين بالمنتخبات المختلفة.

وضم المنتخب الأول بقيادة حسام البدري 5 من لاعبي الفريق وهم: محمود جنش، محمود الونش، أحمد فتوح، طارق حامد، وأحمد سيد “زيزو”، بينما ضم شوقي غريب 3 لاعبين للمنتخب الأوليمبي وهم: أحمد عيد، إمام عاشور، وأسامة فيصل.

وكان المنتخب التونسي قد استدعى الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري للمشاركة مع نسور قرطاج في مباراتي ليبيا وغينيا بالتصفيات الإفريقية. ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجزائر في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

على جانب آخر، يتواصل غياب المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات الفريق غدا الأحد بسبب وعكة صحية خفيفة تعرض لها بالجهاز الهضمي. وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك مع أحداد للاطمئنان عليه، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور تماثله للشفاء.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الجماعية اليوم السبت بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.