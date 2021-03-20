شكرا لقرائتكم خبر عن وعكة صحية تمنع حميد أحداد من تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتواصل غياب المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول بكرة القدم بنادي الزمالك عن تدريبات الفريق غدا الأحد، بسبب وعكة صحية خفيفة تعرض لها بالجهاز الهضمي.

وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك مع أحداد للاطمئنان عليه، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور تماثله للشفاء.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الجماعية اليوم السبت، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل القادم بالجولة الخامسة من البطولة الإفريقية.