شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخسارة بسباعية من النصر.. الباطن السعودي يقيل مدربه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة نادي الباطن السعودي إقالة المدير الفني البرتغالي خوسيه جاريدو من منصبه عقب الخسارة الثقيلة التي نالها الفريق اليوم على يد نظيره النصر بسبعة أهداف، بمنافسات الجولة رقم 24 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وكتب حساب الباطن الرسمي عبر تويتر: «قررت إدارة النادي إقالة مدرب الفريق الأول البرتغالي خوسيه جاريدو وجهازه الفني المساعد، وقدمت شكرها وتقديرها له خلال الفترة التي قضاها مع الفريق».

وسبق أن لعب أحمد حمودي جناح بيراميدز الحالي، والأهلي والزمالك السابق في صفوف الباطن السعودي.

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.