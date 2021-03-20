شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة محمد صلاح تكشف حقيقة انتقاله لصفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الحديث عن رحيل محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، من صفوف فريقه الإنجليزي مستمر ومتجددا يوما تلو الآخر، وجاء خال النجم المصري ليوضح حقيقة رحيله عن البريميرليج خلال الميركاتو الصيفي المقبل أم سيبقى داخل قلعة الأنفليد.

عبدالعزيز البمبي، خال محمد صلاح، قال، إن صلاح لم يحسم حتى الآن قراره بالاستمرار في ناديه أو الانتقال لناد آخر سواء في الدوري الأسباني من خلال أندية برشلونة أو ريال مدريد، أو أي دوري آخر.

وقال خال محمد صلاح، كأحد أقارب النجم المصري، يتمنى أن يستمر محمد صلاح مع ناديه الإنجليزي للتتويج معه بمزيد من البطولات، وتحقيق نجاحات جديدة، وهو أيضا نفس الرأي بالنسبة لمحبي ومشجعي صلاح في بلدته بقريه بسيون بمحافظة الغربية، وذلك وفقا لما نشره موقع شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف خال محمد صلاح: أن اللاعب سينضم لمعسكر المنتخب الوطني للاستعداد للقائي المنتخب أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وأوضح أن صلاح يعكف على تحضير هدية خاصة لوالدته بمناسبة عيد الأم.