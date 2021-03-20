شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رحيل كارتيرون.. التعاون السعودي ينتفض بانتصارين متتاليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق نادي التعاون فوزاً كبيراً على حساب نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بمنافسات الجولة رقم 24 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.

وعرقل التعاون مسيرة الشباب نحو صدارة جدول ترتيب المسابقة مانحاً هدية للهلال للانفراد بالقمة بفارق 3 نقاط عن «الليوث».

ويعتبر الانتصار هو الثاني للتعاون على التوالي منذ رحيل مديره الفني كارتيرون، الذي عاد مجدداً لقيادة فريق نادي الزمالك في ولاية ثانية.

وكان التعاون قد انتصر على القادسية بنتيجة 2/1 الثلاثاء الماضي بربع نهائي كأس الملك قبل أن يلحق بالشباب الهزيمة المفاجئة في مباراة الليلة.

ورفع التعاون رصيده في جدول ترتيب الدوري السعودي للنقطة 38 في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الشباب عند النقطة 45 في المركز الثاني واستمر في منافسة ومطاردة مع الهلال على اللقب.