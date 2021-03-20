شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي: كاف سيمنح الأهلي الصدارة بإلغاء نتائج سيمبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المحلل الرياضي خالد بيومي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يحقق في الساعات الجارية في واقعة تلاعب نادي سيمبا التنزاني في مسحات كورونا الخاصة بلاعبي المريخ السوداني.

وكتب بيومي عبر حسابه الرسمي بتويتر: "معلوماتي أن نادي المريخ تقدم بشكوي ضد نادي سيمبا لمباراتهم الأخيرة للتلاعب في كشف كورنا قبل المباراة، الآن يجري تحقيق في الشكوى المقدمة".

وأضاف بيومي: "في حالة ثبوت التلاعب سيتم إلغاء نتائج الفريق التنزاني في المجموعة التي يتصدرها، انا أقول معلومة فقط لاغير على النادي الأهلي التحقق منها".

وغاب عن المريخ في مباراة سيمبا الأخيرة بتنزانيا 8 لاعبين دفعة واحدة بعد إعلان سيمبا اصابتهم بفيروس كورونا قبل انطلاق المباراة بساعات قليلة.

وفاز سيمبا على المريخ بثلاثية وتصدر المجموعة برصيد 10 نقاط وحل الأهلي ثانياً برصيد 7 نقاط.