شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن أهداف كارتيرون خلال فترة التوقف الدولي وقبل مباراة المولودية في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عدة أهداف يسعى لتحقيقها خلال فترة توقف الدوري الحالية. وتوقفت المسابقات المحلية والأفريقية بسبب ارتباطات المنتخبات بمواجهات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية.

واستأنف الزمالك تدريباته السبت بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر المقررة يوم 3 أبريل القادم بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. ويسرد الموقع الرسمي للزمالك ثلاثة أهداف يسعى الفرنسي كارتيرون لتحقيقها خلال فترة التوقف الحالية، وقبل استئناف المسابقات المحلية والأفريقية.

الحمل البدني

لمس الفرنسي كارتيرون تراجع المستوى البدني للاعبيه منذ توليه المهمة رسميا خلفا للبرتغالي باتشيكو، وهو ما كشف عنه خلال المؤتمر الصحفي الأخير له داخل النادي.

ويهدف كارتيرون إلى وضع برنامج إعداد قوي للاعبين خلال فترة التوقف الحالية، وتجهيزهم بدنيًا بالشكل الأمثل. وكان كارتيرون قد استعان بفرناندو كمدرب أحمال ضمن جهازه المعاون، والذي سبق العمل معه بنادي التعاون السعودي.

استعادة الثقة

يعقد الفرنسي كارتيرون جلسات مستمرة مع لاعبيه في محاولة لتذليل العقبات لهم. ويحرص كارتيرون على الحديث الدائم مع كل لاعب بشكل منفرد في محاولة لخلق المنافسة بداخله وإعادة الثقة له لتحسين النتائج خلال الفترة القادمة.

الفاعلية الهجومية

تبقى زيادة الفاعلية الهجومية للفريق أكثر ما يركز عليه الفرنسي كارتيرون خلال الفترة الماضية بعدما لمس إضاعة الكثير من الفرص التهديفية. وشدد كارتيرون خلال أحاديثه المستمرة مع اللاعبين على ضرورة تطوير اللمسة الأخيرة لدى كل لاعب لتسجيل الأهداف. وعانى هجوم الزمالك من تراجع نسبي خلال المباريات الماضية والذي كلف الفريق خسارة بعض النقاط في المسابقتين المحلية والقارية.