شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان ينتقد منتخب فرنسا بسبب استبعاد بنزيما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن سعادته بالفوز بنتيجة (3-1) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 28 من الليجا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: نعلم أن هناك العديد من المباريات، لكن اللاعبين بخير، وصحيح لدينا لاعبون سينضمون لمنتخبات بلادهم ولن يحصلوا على الراحة، وهذا ليس مثاليًا، لكن علينا الاستمتاع بهذا الانتصار.

أضاف، لا أعرف كيف لا يذهب بنزيما للمنتخب الوطني، ولا يفهم الكثير من الناس هذا القرار، لكنني سعيد به بصفتي مدربًا لريال مدريد، حيث قام بعمل رائع مع الفريق وتألق بنزيما في المباراة، حيث سجل هدفين وصنع الهدف الثالث للبديل ماركو أسينسيو.

وحول انضمام راموس للمنتخب الإسباني، علق: سيذهب إلى المنتخب، ولم يلعب اليوم لأنه تعرض لضربة أمام أتالانتا، وسنرى كيف ستكون حالته، وإذا شارك سيكون ذلك مفيدًا له.

وقاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه للانتصار بنتيجة (3-1) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، وسجل بنزيما هدفين في الدقيقتين 20 و30، وصنع الهدف الثالث الذي سجله أسينسيو في الدقيقة (90+4) بينما سجل سانتي مينا هدف سيلتا فيجو الوحيد في الدقيقة 40.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.