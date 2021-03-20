شكرا لقرائتكم خبر عن النصـر يُهــدي أغلـى الكـؤوس لحمــدان بـن راشــد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

احتفل النصر بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم للصالات على ملعب نادي البطائح، عقب تتويجه بأغلى الكؤوس بعد تغلبه على الظفرة 4-2.

ونال النصر كأس البطولة والميداليات الذهبية والحافز المالي المقرر 200 ألف درهم.

وكانت اللفتة مميزة من لاعبي الظفرة وجهازهم الفني والإداري عندما اصطفوا لتهنئة النصراوية، ومن قبلهم كانت اللفتة كريمة وراقية من أبناء قلعة العميد الذين صفقوا للاعبي الظفرة وهم يتسلمون الميداليات الذهبية، وكانت الروح الرياضية العالية حاضرة في المباراة بصورة لافتة ، مما جعل ضيوف شرف نهائي الأحلام الذين تقدمهم عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونائبه عبد الملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية، وهشام الزرعوني ممثل اتحاد الكرة، يشيدون بالمستوى الفني والروح الرياضية.

مباراة رائعة

وقال عبد الملك جاني: «لقد كانت بحق مباراة قمة ونهائي أحلام من خلال عطاء الفريق، وإذا كنا نهنئ النصر إدارة وجمهوراً باللقب الغالي، فلابد من تهنئة الظفرة على الأداء المشرف والقوي والرجولي». وتمنى أن تكون جميع المباريات على هذا المنوال فنياً وبدنياً وتحكيمياً، كما توجه بالشكر إلى نادي البطائح الذي استضاف النهائي ومن قبله حفل تتويج أبطال دوري الشباب.

وقال منصور بوسمرة مشرف اللعبة في قلعة «العميد»: «نيابة عن أبناء كرة الصالات: أهدي ثلاثية الموسم حتى الآن، وهي كأس رئيس الدولة، وكأس الاتحاد، مطلع الموسم، ودوري الشباب، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وإلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، وإلى إدارة النادي ممثلة في شركاتها الثلاث كرة القدم والألعاب الجماعية والاستثمار». وأضاف: «الظفرة يستحق كل الإشادة والتقدير على ما قدمه من مستوى لافت ورائع مما أسهم في خروج المباراة في أبهى وأجمل صورة.

مجهود موسم

وأكد محمد عبيد نجم النصر أن ما تحقق لم يأت من فراغ؛ بل يعد مجهود موسم تضافرت فيه جهود الإدارة، ومشرف اللعبة والجهازين الإداري والفني. وأضاف: «كل ما يتوفر فيه الاهتمام والمتابعة من الإدارة، لابد أن يكون منتجاً وناجحاً».

وأشاد كابتن الفريق طاهر حسن بفريق الظفرة الذي كان نداً قوياً، وقال: «مهمتنا لم تنته بعد فأمامنا بطولة الدوري وسنفرح وبعد الاحتفالية نبدأ الإعداد للهدف الأهم والمحوري اعتباراً من اليوم التالي للتتويج.

وقال إبراهيم الجسمي إداري النصر: «حققنا المهم وتبقى الأهم ووضعنا هدفاً واحداً في الموسم وهو بطولة الدوري، وها نحن نحقق دوري الشباب وكأس الاتحاد وكأس رئيس الدولة».