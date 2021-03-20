شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة في مهمة صعبة بمعقل الوحدة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

يرفع الجزيرة متصدر جدول الترتيب شعار البحث عن السعادة وحسم ديربي العاصمة حين يحل ضيفاً مساء اليوم على جاره الوحدة، بينما يحل النصر ضيفاً على الفجيرة المهدد، في الوقت الذي يستقبل عجمان المهدد ضيفه العين. وسيحمل ديربي العاصمة ال 65 طعماً مختلفاً، حين يحل الجزيرة متصدر جدول الترتيب (47 نقطة) ضيفاً على جاره الوحدة الثامن (32 نقطة).

ولن يكون فارق النقاط ال 15 التي تفصل بين الفريقين من تأثير على تطلعات كل فريق، خاصة أن الفوز بالديربي سيمثل خطوة كبيرة للضيوف في رحلتهم من أجل اعتلاء منصة التتويج في مايو/أيار المقبل، بينما سيكون طموح أصحاب الأرض البحث عن السعادة وعرقلة الجار في بداية رحلتهم الجديدة مع المدرب الجديد- القديم الهولندي تين كات، وإن كان من سيقود الفريق داخل الملعب الفرنسي جريجوري مدرب فريق تحت 21 سنة.

وسيبدأ تين كات رحلته الثانية مع أصحاب السعادة بمواجهة فريقه الأسبق الذي قاده من قبل لنيل لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب الوصول إلى رابع مونديال الأندية.

ويبحث الجزيرة عن السعادة في معقل أصحابها، من خلال الرهان على قدرات الهداف علي مبخوت الذي سجل حتى الآن 21 هدفاً من بينها ثلاثية في المباراة الأخيرة أمام الفجيرة.

يدرك المتصدر أن اللعب بمستوى الجولتين الأخيرتين أمام حتا والفجيرة، لن يكون كافياً لتجاوز عقبة الجار، الذي عاد ليعزف لحن الفوز بانتصار المعنوي على الظفرة في المرحلة السابقة بالثلاثة.

ويمثل الديربي، حواراً خاصاً بطابع هولندي مع تواجد مارسيل كايزر في الجانب الجزراوي، والعائد تين كات مع الوحدة.

الفجيرة- النصر

يتحول فريق النصر رابع الترتيب العام (39 نقطة) إلى الفجيرة لينزل ضيفاً على وصيف القاع الفجيرة (11 نقطة) في مباراة تحمل صفة المصيرية بالنسبة إلى أصحاب الأرض.

ويتطلع المضيف إلى نيل النصر الثمين في رابع مواجهة ستجمع بينه وبين ضيفه الأزرق الذي حقق الفوز على المنافس مرتين هذا الموسم.

ويريد الفجيرة التمسك بآمال البقاء في عالم الأضواء، بعدما نال نقطة من الوصل، وكاد أن يكرر المشهد أمام الجزيرة المتصدر لولا تألق علي مبخوت.

ولن يرضى «العميد» سوى بالنصر الذي يساعده على تثبيت موقعه بين الأربعة الكبار؛ بل وقد يعزز من فرصته في إنهاء الموسم ثالثاً على أقل تقدير.

ويعول النصر على قدرات النجم الهداف تيغالي، بينما يمثل الجزائري الدولي مهدي عبيد ورقة في وسط الميدان، في حين لا يزال لاعب الرأس الأخضر ريان منديز الجناح الذي يصنع الفارق عبر فتح دفاعات المنافس وتأمين التمريرات أو صناعة الخطر.

عجمان- العين

يستقبل عجمان الثاني عشر (11 نقطة) في الخامسة و45 دقيقة مساء، ضيفه العين السادس (34 نقطة)، وتمثل المباراة طوق نجاة بالنسبة إلى المضيف الذي يعاني مرارة الخطر. ويريد الفريق البرتقالي استغلال سوء حال المنافس، وتكرار المشهد الذي تحقق في المواجهات السابقة، حين هزم المنافس الزعيم في الكأس، قبل أن يتعادل معه ذهاباً.

ويعتمد الفريق على قدرات اللاعب تراولي الذي عاد للتألق في المباريات الأخيرة، بينما سيحتاج الرمادي إلى علاج السلبيات.

أما العين فسيحاول جاهداً العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارة المرحلة السابقة أمام بني ياس، مع أمل أن يواصل الفريق في الرهان على بعض الوجوه الجديدة التي قد تشكل أمل الفريق في المستقبل.

دياز: نتائج الفجيرة لا تعكس مستواه

أكد الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر أن الفريق يعيش في حالة إيجابية بعد استعادته لنغمة الانتصارات، مشيراً إلى أن«العميد» سيلعب من أجل الفوز في جميع المباريات المتبقية بالدوري ليبقي على حظوظه في اللقب حتى الرمق الأخير.

وأضاف: نتائج فريق الفجيرة لا تعكس مستواه الحقيقي، فالفريق يقدم مباريات جيدة، حيث يعتمد على التأمين الدفاعي ويلعب على الهجمات المرتدة، وهو ما يتطلب منا الحذر لكن بشكل عام سنلعب بنفس طريقتنا الهجومية المعتادة.

وعند سؤاله عن رأيه في المستوى الذي يقدمه سعيد سويدان، أجاب المدرب قائلاً: سعيد سويدان لاعب شاب، قدم مستوى جيداً في الفترة الأخيرة واستطاع تعويض غياب محمد فوزي، وأمامه المجال للتطور والتحسن وهو يعمل مع الفريق بجدية مثل باقي زملائه الشباب في الفريق.

بدوره،قال ضياء سبع:نحمد الله على تقديم أداء مميز في المباريات الأخيرة، ونسعى للاستمرار في الظهور بشكل قوي ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية.

الرمادي: لا مجال للأخطاء

قال أيمن الرمادي، مدرب عجمان، إن تفوق «البرتقالي» في مباريات الموسم الحالي على العين لا يعني شيئاً، مؤكداً أن مباريات الدوري تختلف عن مواجهات الكؤوس، والفريق يحتاج للتركيز العالي وليس على نتائجه الإيجابية السابقة، فالماضي لا يفيد في كرة القدم بقدر ما يفيد مجهود كفريق داخل الملعب.

وأضاف: عانينا بعض الشيء من الأخطاء الفردية وهذا أمر طبيعي في كرة القدم ولكن نتمنى تلاشيها في مباراة العين، خصوصاً ونحن في الأمتار الأخيرة من الدوري.