شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو: مباراة صعبة أمام منافس على البقاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:

عاطف صيام

أوضح البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين أن مباراة «الزعيم» أمام عجمان ستكون في غاية الصعوبة أمام منافس يرغب بشدة في الحصول على النقاط من أجل البقاء؛ لذلك عليهم اللعب بتوازن كما حدث في مواجهة بني ياس الماضية.

وقال بيدرو: نحن الآن بحاجة للنقاط الثلاث في جميع مبارياتنا المتبقية من عمر الموسم حتى نصل إلى مركز متقدم، ولو أدينا بنفس التوازن في مباراتنا الماضية ستكون نتائجنا أفضل. وذكر أن اللاعب كايو كانيدو سيكون خارج الحسابات في الفترة المقبلة؛ بسبب الإصابة، وهو وضع تعودوا عليه، متمنياً أن يتعافى من الإصابة قبل مباريات دوري أبطال آسيا.

وكرر بيدرو شكواه بأن الظروف لم تكن في صالحهم في هذا الموسم، وفي نفس الوقت أشاد بالمردود الجيد الذي ظهر به اللاعبون الشباب الذين يمثلون مستقبل العين. من جانبه أكد البرازيلي «المقيم» إيريك دي مينيزيس أنهم مطالبون بتقديم مستوى أفضل واللعب بتركيز وروح قتالية طوال الـ90 دقيقة من أجل العودة إلى العين بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن عجمان تحسن بصورة واضحة، وأن التغلب عليه يتطلب مضاعفة الجهد في الميدان.