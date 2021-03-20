بعد رفض موسيماني عودته للتدريبات.. رسالة غامضة من محمود كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، بالتزامن مع فترة إيقافه حاليًا بفرمان من المدير الفني للفريق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عقب أحداث مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري خلال الفترة الأخيرة.

وكتب كهربا قائلاً: "القلب اذا كان مبسوط حتى الملامح تصير حلوة".

وكان موسيماني قد رفض كافة المحاولات من جانب سامي قمصان المدير الفني للفريق، من أجل عودة كهربا للمشاركة بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق، أعلن النادي الأهلي عن تجميد محمود كهربا لمدة شهر كامل، مع تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، مع منعه من المشاركة فى التدريبات الجماعية.

ومنح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الحالية، بسبب التوقف الدولي ومشاركة المنتخب الوطني فى التصفيات المؤهله لكأس الأمم الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الأهلي حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة.

وحقق الأهلي الانتصار فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على حساب نادي فيتا كلوب الكونغولي لينعش الفريق أماله فى التأهل للدور القادم من المسابقة بشكل رسمي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، خلف سيمبا التنزاني الذي يتواجد فى صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة.