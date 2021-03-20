دورة دبي: أول لقب لكاراتسيف في مسيرته الاحترافية

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دبي : حقق الروسي أصلان كاراتسيف لقبه الاول في مسيرته الاحترافية بفوزه السبت في نهائي دورة دبي على حساب الجنوب إفريقي لويد هاريس المتأهل من التصفيات بنتيجة 6 3 و6 2.

وقال كاراتسيف الذي أصبح أول لاعب مشارك ببطاقة دعوة يحقق لقب دورة دبي منذ النمسوي توماس موستر عام 1997 "لا تعرف متى يتحقق (النجاح). أبليت حسنًا مع فريقي ومدربي كي يتحقق ذلك".

وكان كاراتسيف صعد من المركز 114 في التصنيف العالمي الى 42 بعد أن أصبح في أستراليا المفتوحة الشهر الفائت أول لاعب يبلغ نصف نهائي بطولة غراند سلام من أولى مشاركاته في العصر الحديث للكرة الصفراء.

وكسر الروسي (27 عامًا) إرسال منافسه منتصف المجموعة الاولى ومرتين في الثانية.

وكان هذا النهائي الاول في فئة الفردي لكاراتسيف ضمن دورات رابطة المحترفين، بعد أن حقق لقبه الاحترافي الاول في فئة الزوجي مع مواطنه أندري روبليف في الدوحة.

وأقصى كاراتسيف مواطنه من نصف النهائي الجمعة واضعًا حدا لسلسلة من 23 فوزا متتاليا لروبليف في دورات الـ 500 نقطة.

وأضاف كاراتسيف بعد الفوز "أنا سعيد جدًا. لقد كانت مباراة متقاربة. لقد كنت متوترًا حقًا. أريد أن أهنئ خصمي على هذه المباراة. قدم أسبوعًا مميزًا. أنا سعيد بالفوز".