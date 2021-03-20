شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يعود لتدريبات الزمالك عقب شفائه من آلام الجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غيابه عن تدريبات الفريق غدا الأحد؛ بسبب وعكة صحية خفيفة تعرض لها بالجهاز الهضمي.

وتواصل الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، مع أحداد؛ للاطمئنان عليه، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور تماثله للشفاء.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الجماعية، اليوم السبت، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام، عقب مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فيما يعود حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل قادما من تونس بعد سفره بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزيارة أسرته أثناء فترة الراحة .

وجاء تأخر عودة المثلوثي بسبب ظروف الطيران، حيث يتواصل معه الجهاز الإداري للزمالك لترتيب عودته في أسرع وقت، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق للاستعداد لمباراة مولودية الجزائر المقبلة يوم 3 إبريل المقبل بالجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

فيما استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية من أجل إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون والجهاز الإداري لترتيب إعداد الفترة المقبلة، بشأن التحضير لبعض المباريات الودية، في ظل استبعاد فكرة خوض معسكر مغلق.

ويسعى الجهاز الفني للأبيض إلى تجهيز عناصر الفريق بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والبدنية قبل ملاقاة الفريق الجزائري.