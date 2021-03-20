شكرا لقرائتكم خبر عن أحداد يعود لتدريبات الزمالك عقب شفائه من آلام الجهاز الهضمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواصل المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غيابه عن تدريبات الفريق غدا الأحد؛ بسبب وعكة صحية خفيفة تعرض لها بالجهاز الهضمي.
وتواصل الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للزمالك، مع أحداد؛ للاطمئنان عليه، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور تماثله للشفاء.
وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الجماعية، اليوم السبت، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام، عقب مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
فيما يعود حمزة المثلوثي الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل قادما من تونس بعد سفره بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزيارة أسرته أثناء فترة الراحة .
وجاء تأخر عودة المثلوثي بسبب ظروف الطيران، حيث يتواصل معه الجهاز الإداري للزمالك لترتيب عودته في أسرع وقت، من أجل الانتظام في تدريبات الفريق للاستعداد لمباراة مولودية الجزائر المقبلة يوم 3 إبريل المقبل بالجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
فيما استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على خوض بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية من أجل إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون والجهاز الإداري لترتيب إعداد الفترة المقبلة، بشأن التحضير لبعض المباريات الودية، في ظل استبعاد فكرة خوض معسكر مغلق.
ويسعى الجهاز الفني للأبيض إلى تجهيز عناصر الفريق بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والبدنية قبل ملاقاة الفريق الجزائري.