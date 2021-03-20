شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة المثلوثي يعود إلى القاهرة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة الثلاثاء المقبل قادما من تونس بعد سفره بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون لزيارة أسرته أثناء فترة الراحة .

وجاء تأخر عودة المثلوثى بسبب ظروف الطيران حيث يتواصل معه الجهاز الإدارى للزمالك لترتيب عودته فى أسرع وقت من أجل الانتظام فى تدريبات الفريق للاستعداد لمباراة مولودية الجزائر المقبلة يوم 3 إبريل المقبل بالجولة الخامسة من دوري المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فيما استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية من أجل إعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون والجهاز الإدارى لترتيب إعداد الفترة المقبلة بشأن التحضير لبعض المباريات الودية، في ظل استبعاد فكرة خوض معسكر مغلق.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الزمالك لتجهيز عناصر الفريق بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والبدنية قبل ملاقاة الفريق الجزائرى.

من ناحية أخرى قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق غدًا الأحد ليقام في الحادية عشرة صباحًا على ملعب النادى بدلاً من الموعد السابق وهو الثانية ظهرًا.

ويحتاج الزمالك يحتاج للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.