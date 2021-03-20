شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لمولودية الجزائر بعدد من المباريات الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خوض بعض المباريات الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لإعداد الفريق للمباراة المقبلة أمام مولودية الجزائر المقرر لها 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

واجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون والجهاز الإداري لترتيب إعداد الفترة المقبلة بشأن التحضير لبعض المباريات الودية، في ظل استبعاد فكرة خوض معسكر مغلق.

ويسعى الجهاز الفني للأبيض لتجهيز عناصر الفريق بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والبدنية قبل ملاقاة الفريق الجزائري.

من ناحية أخرى، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق غدًا الأحد ليقام فى الحادية عشرة صباحًا على ملعب النادى بدلاً من الموعد السابق وهو الثانية ظهرًا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بالجزائر، ويحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

فيما رفض أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

وطلب نبيه عدم تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام، حتى لا يتعارض العملان مع بعضهما البعض، أو يؤثر كل منهما عن الآخر فى الفترة المقبلة.

وكان مسئولو الزمالك فضلوا إسناد مهمة مدير الكرة لأسامة نبيه حتى يتمكن من إعادة الاتزان الإدارى داخل صفوف الزمالك، خاصة وإنه يمتاز بالشخصية القوية ويُجيد التعامل مع اللاعبين.

وتجرى محاولات من أجل إقناع أسامة نبيه بالدمج بين المنصبين فى الجهاز الفنى، وفى حال إصراره على عدم شغل منصب مدير الكرة والاكتفاء بالمدرب العام، سيبدأ مسئولو النادى الأبيض البحث عن مدير كرة للفريق.