شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يقود منتخب المحليين ببطولة العرب فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو اتحاد الكرة إسناد مهمة منتخب مصر فى بطولة العرب، المقرر لها ديسمبر المقبل، لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول والمشاركة بمجموعة من اللاعبين المحليين، خاصة أن البطولة ستقام خارج الأجندة الدولية للمنتخبات.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على إسناد مسئولية هذا المنتخب للمدير الفني للمنتخب الأول من أجل المشاركة فى البطولة التي ستشهد مشاركة جميع المنتخبات العربية، وسيتم رصد جوائز مالية كبيرة لها.

وصادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على بطولة كأس العرب التي تقام في قطر، خلال شهر ديسمبر 2021، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي في مقر الفيفا بمدينة زيورخ السويسرية.

وقال إنفانتينو خلال المؤتمر الصحفي، "بطولة كأس العرب لكرة القدم التى ينتظرها 450 مليون شخص ستقام فى قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2021 على ملاعب مونديال 2022".

وأكد إنفانتينو أن إقامة بطولة كأس العرب في هذا الموعد، من أجل الوقوف على جاهزية قطر لتنظيم كأس العالم المقبل، والتي تقام في شهر نوفمبر من عام 2022.

وأشار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن بطولة كأس العرب ستقام بمشاركة 22 منتخبا.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى وقت سابق، قد أرسل خطابا رسميا للاتحادات العربية الـ22 للمشاركة فى بطولة كأس العرب 2021 فى قطر، المحدد لها شهر ديسمبر 2021 التى تقام لأول مرة وتجمع كافة الدول العربية الـ22.

ونشر الحساب الرسمى لاتحاد كأس الخليج العربى لكرة القدم على موقع تويتر أن الخطاب تضمن نصا: "سيكون لهذا الحدث أثرا بارزا فى كرة القدم التنافسية على أعلى المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 فريقا فى قارتين تجمعهما نفس الثقافات والقيم".

وكان الاتحاد القطرى قد أعلن فى وقت سابق أنه "تم تحديد موعد منافسات كأس العرب لتقام في الفترة من 1 ديسمبر 2021، حتى 18 من الشهر نفسه، من أفريقيا وآسيا بمشاركة اللاعبين المحليين وذلك دعمًا لجهود الإعداد لاستضافة مونديال 2022 للمرة الأولى في العالم العربي".

قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، فى بطولة كأس العرب، ومن المقرر إقامة البطولة بمشاركة 22 منتخبا عربيا فى قطر فى شهر ديسمبر المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة موافقة رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمشاركة الفراعنة التى تقام استعدادا لمونديال 2022 بالدوحة.