المقاولون يرفض إقامة معسكر خارجي ويستعين بالوديات قبل استئناف الدورى

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب الاستعانة بالوديات خلال فترة التوقف الدولى القائمة لتجهيز الفريق لاستئناف مسابقة الدورى العام فى الفترة المقبلة، حيث يحاول عماد النحاس مدرب الفريق معالجة الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى تسببت فى تراجع مركز المقاولون بجدول الدورى العام.

ورفض جهاز المقاولون فكرة إقامة معسكر خارجى لاستغلال فترة التوقف بأكبر قدر ممكن، من خلال إقامة عدة وديات مع فرق قوية بالدورى والاحتكاك بالأندية الأخرى لتحديد مستوى الفريق.

من جهته، أثنى المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثى الفريق "حسن الشامى ومحمد سمير ومحمود أبو السعود"، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهونهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "الفرصة مازالت قائمة لتحسين شكل الفريق، هناك مجموعة من اللاعبين المميزين مثل حسن الشامى ومحمد سمير ومحمود أبو السعود وآخرين يبذلون أقصى طاقتهم مع الفريق، ويجب أن يكونوا قدوة لباقى زملائهم، ويوجهوهم للطريق الصحيح.

وأضاف، نمر بظروف غريبة هذا الموسم، بدأنا بإصابات كورونا وصلت حوالى 9 لاعبين، لعبنا 4 مباريات فى أفريقيا، وواجهنا سوء حظ كبير وهو ما أدى لحالة إحباط لدى اللاعبين، وثقتنا كاملة فى عماد النحاس واللاعبين.

واختتم قائلا، اللاعبون الجدد حتى الآن لم يتأقلموا مع الفريق ووارد جداً أن يكون بينهم لاعبين لم يعرفوا بعد قيمة نادى المقاولون، وأقول لهم المقاولون فريق كبير فيه حمية وحماس ويحب أولاده ويحافظ عليهم ويحاسبهم.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندرى فى الخامس من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، فى آخر جولات الذئاب بالدور الأول من دورى الموسم الجاري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.