شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكلف معاونيه بالتنسيق مع قطاع الناشئين بالزمالك لتصعيد المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خطة تنسيقية سيتم تنفيذها مع قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة، من أجل اختيار العناصر المميزة من القطاع وضمها.

وكلف كارتيرون الجهاز المعاون وعلى رأسهم أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك ، وكذلك الجهاز الإداري، بالتواصل والتنسيق بشكل دورى مع المسئولين بالقطاع وهم: جمال عبد الحميد المشرف العام على القطاع، وطارق يحيي رئيس قطاعات الناشئين، وبدر حامد مدير القطاع، لاختيار أفضل العناصر لتجهيزها للفريق الأول، وذلك وفقا للسياسة الخاصة بالفرنسي وخطته المستقبلية للنادي.

كما سيحضر المدير الفني للزمالك مباريات فرق الناشئين خلال الفترة المقبلة عقب استئناف المسابقات في بداية أبريل المقبل، لمشاهدة اللاعبين على أرض الواقع والوقوف على مستواهم.

من ناحية أخرى، نفى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد عن تلقيه عرضا من نادى الشارقة الإماراتي، وقال طارق حامد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك، لا صحة لما تردد مؤخرا في هذا الشأن ولم يتحدث معي أي مسئول بنادي الشارقة لضمي.

وانتشرت في الساعات الماضية انباء عن تلقي لاعب الزمالك الدولي عرضا من الشارقة الإماراتي لضمه عقب نهاية الموسم الجاري، الا ان اللاعب نفي في تصريحات للموقع الرسمي تلقيه أي عروض قائلا : تركيزي ينصب في مباريات فريقي فقط من أجل تحسين النتائج الأفريقية والاستمرار على قمة الدوري الممتاز وحصد اللقب.