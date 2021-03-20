شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 20 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار نادي الزمالك اليوم السبت 20 / 3 / 2021، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها طارق حامد ينفى تلقيه عرضا من الشارقة الإماراتى، وكاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال.

طارق حامد ينفى تلقيه عرضا من الشارقة الإماراتى

نفى طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ما تردد حول تلقيه عرضاً من نادى الشارقة الإماراتي، وقال طارق حامد فى تصريحات للموقع الرسمى للزمالك، لا صحة لما تردد مؤخرا فى هذا الشأن، ولم يتحدث معى أى مسئول بنادى الشارقة لضمى.

كاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، المقرر لها يوم 10 أبريل المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تعديل موعد مران الزمالك غدًا استعدادا لمولودية الجزائر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق غدًا الأحد ليقام في الحادية عشرة صباحًا على ملعب النادى بدلاً من الموعد السابق وهو الثانية ظهرًا.

أسامة نبيه يرفض منصب مدير الكرة فى الزمالك

رفض أسامة نبيه، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

ظروف الطيران تؤخر عودة المثلوثى للزمالك وانتظار وصول بن شرقى وأحداد غدًا

يتأخر وصول التونسى حمزة المثلوثى مدافع أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى القاهرة بسبب ظروف الطيران، حيث كان من المقرر أن يصل اللاعب غدًا الأحد من أجل الانضمام لتدريبات فريقه، التى عادت اليوم، السبت بعد راحة سلبية 3 أيام.

تأهيل إمام عاشور بسبب الإجهاد.. وغياب الدوليين عن تدريب الزمالك

أدى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذى أقيم اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري فى المباراة المقرر إقامتها يوم 3 إبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

سر تمسك الزمالك بالطائرة الخاصة فى رحلة الجزائر

يتمسك مسئولو نادى الزمالك بسفر بعثة الفريق الكروى إلى الجزائر بطائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة مولودية الجزائر المحدد لها 3 إبريل المقبل بالعاصمة الجزائرية على ملعب 5 يوليو، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا.