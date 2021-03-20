شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعرض مهاجمين أجانب على الأهلي لضم أحدهم في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالأهلي أن بيتسو موسيماني عرض سير ذاتية لعدد من المهاجمين الأجانب على لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء من أجل التعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة؛ لتدعيم هجوم الفريق الأحمر بلاعب سوبر، وحل أزمة العقم التهديفي التي تلازم مهاجمي الأهلي في الآونة الأخيرة.

وشدد المصدر على أن موسيماني تسلم تقريرا من معاونيه لعدد من السير الذاتية الخاصة بمهاجمين أجانب من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وقام برفع الأمر إلى لجنة التعاقدات بالأهلي للتعاقد مع أحدهم في الصيف، خاصة أنه يرغب في ضم مهاجم أجنبي جديد في الميركاتو الصيفي القادم.

ويبحث الأهلي موقف التعاقد مع لاعب أجنبي، خاصة مع اكتمال قائمة الأجانب، وصعوبة التفريط في أي لاعب من اللاعبين الحاليين، إلا في حالة وصول عرض مغر لأحدهم يدفع الإدارة للتفكير في التخلي عنه وضم لاعب جديد، وهو ما يجعل مسألة التعاقد مع مهاجم أجنبي معلقة، لحين البت في مصير أحد اللاعبين الأجانب الحاليين.

وطلب موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من جهازه المعاون تجهيز عدة مباريات محلية وأفريقية لفريق المريخ السودانى لدراسته جيدا قبل مواجهة الفريقين ببطولة أفريقيا، وتحدث المدير الفنى للأهلى مع جهازه المعاون بشأن تجهيز معلومات ومباريات للفريق السودانى من أجل الاستعداد الجيد له قبل المباراة التى ستجمعهما يوم 2 أبريل المقبل فى السودان.

ويتطلع موسيمانى للاستعداد الجيد لمباراة المريخ من أجل الفوز فيها، والعودة للقاهرة بتأشيرة التأهل لربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها.

ومن المقرر أن يبدأ موسيمانى دراسة المريخ مع عودة الأهلى للتدريبات يوم 23 مارس الجارى، حيث يحصل الأهلى على راحة حاليا لمدة خمسة أيام، بعد الفوز على فيتا كلوب الثلاثاء الماضى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.