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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 20 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت، 20 / 3 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، الأهلي يبدأ رحلة استكشاف المريخ السودانى قبل موقعة 2 أبريل، وكاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال.
محمد عودة الخيار الأول للمقاصة.. وإنهاء ملف رحيل إيهاب جلال للإسماعيلي
حسام البدرى يصطحب الـ28 لاعبا فى رحلة كينيا خوفا من كورونا والإصابات
أسامة نبيه يرفض منصب مدير الكرة فى الزمالك
الأهلي يبدأ رحلة استكشاف المريخ السودانى قبل موقعة 2 أبريل
كواليس رحلة على معلول العلاجية فى تونس وموقف الأهلي
كاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مواجهة تونجيث السنغالى بدورى الأبطال
المنتخب الأولمبي ينقل تدريباته لاستاد القاهرة بعد قرار المعسكر المفتوح