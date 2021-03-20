شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا في أحدث ظهور: "القلب إذا كان مبسوط حتى الملامح تصير حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، فى أحدث ظهور للاعب الأهلي خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وعلق قائلاً: "القلب إذا كان مبسوط حتى الملامح تصير حلوة".



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وأعلن النادي الأهلي إيقاف لاعبه محمود كهربا لمدة شهر عن اللعب مع الفريق وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب "عدم الالتزام"، وأشارت بعض التقارير إلى أن سبب العقوبة رفض كهربا مصافحة موسيمانى عقب مباراة الطلائع، بينما قال البعض أن العقوبة تعود لتغيب اللاعب عن التدريبات عقب حضوره حفل زفاف لم يلتزم خلاله بالإجراءات الاحترازية.

وتلاحق كهربا عدة أزمات، فقد سبق للأهلى تطبيق عقوبتين على كهربا، إحداهما كانت الأعلى في تاريخ الكرة المصرية بقيمة مليون جنيه كاملة، إثر مشادة بين اللاعب والقائد محمد الشناوي في غرفة ملابس الفريق ترتب عليها مشادات أخرى بين اللاعب وعدد من مسؤولي جهاز الكرة بالأهلي.

وكان اللاعب استبعد الشهر الماضي من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية في قطر أمام بالميراس البرازيلي لخرقه الفقاعة الطبية عقب مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي بالتوجه إلى مدرجات الدرجة الثالثة وتم الاكتفاء بتوجيه اللوم له من قبل إدارة النادي هو وزميله حسين الشحات الذي قام بالأمر ذاته.

كما أن كهربا تعرض للإيقاف 10 مباريات إثر مشادات كأس السوبر المصري الشهيرة في الإمارات وقيل أن اللاعب هوالذي تسبب بها إضافة إلى اللاعبين إمام عاشور وعبد الله جمعة من الزمالك.

كهربا كان أيضا طرفا في مشكلة مع عضو الاتحاد المصري لكرة القدم السابق محمد فضل، وكذلك كانت هناك مشكلة أخيرة مع إسحاق لاعب المريخ السوداني.

ولم يبد موسيمانى ممانعة في العفو عن كهربا ولكنه طلب التأجيل لحين الجلوس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأعضاء جهازه المعاون خاصة أن الفريق حصل على راحة لمدة خمسة أيام عقب الفوزعلى فيتا كلوب.